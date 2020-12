Oberfranken: Handwerkskammer klagt gegen Ex-Präsident Zimmer und gegen Ex-Geschäftsführer Koller

Bei der Handwerkskammer in Bayreuth bleibt es turbulent. Am Mittag ist bekannt geworden, dass fast gegen die gesamte Führungsspitze des letzten Jahrzehnts Klage eingereicht worden ist. Betroffen ist jetzt nicht nur der frühere Geschäftsführer Horst Eggers, sondern auch dessen Nachfolger Thomas Koller und Ex- Präsident Thomas Zimmer. Gegen alle Drei klagt die Handwerkskammer auf Schadensersatz. Bei den Geldsummen handelt es sich um hunderttausende Euro. Kreishandwerksmeister Christian Herpich:

Auch die Tätigkeit von Thomas Zimmer und Thomas Koller bei der HWK führen jetzt also möglicherweise vor Gericht. Die Handwerkskammer glaubt , dass ihre früheren Chefs äußerst schlampig mit Zahlungen umgegangen sind, manches rechtswidrig veranlasst haben und vor allem auch versäumt haben, die skandalumwitterte Tochtergesellschaft GTO zu kontrollieren. Das alles werde auch durch aktuelle und umfassende Rechtsgutachten ganz klar bestätigt.