Oberfranken: Bamberger Erzbischof Schick spendet 80.000€

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick spendet 80.000 Euro für die weltweite Hilfe gegen die Folgen der Corona-Pandemie: das Geld komme aus seiner Stiftung „Brot für alle Menschen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Corona – so Schick – treffe besonders die Armen in den Entwicklungsländern. Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter sowie Medikamente kämen bei ihnen derzeit noch weniger an als sonst; der Hunger nehme somit zu – Krankheiten breiteten sich aus. Mit der Spende reagiere er auf konkrete Hilferufe, so Schick.