Oberfranken: 40 mal so viele Wohnhäuser entstanden wie verschwunden

Fast 3.000 Gebäude sind im vergangenen Jahr in Oberfranken fertig gestellt worden. Das meldet das Bayerische Landesamt für Statistik. Davon sind bis auf 80 alle Wohnhäuser. Andererseits sind gleichzeitig mehr als 70 Wohngebäude abgerissen worden oder sind jetzt zumindest keine Wohngebäude mehr, sondern werden anders genutzt. Das bedeutet, dass in Oberfranken etwa 40 mal so viele Wohnhäuser entstanden, wie verschwunden sind. Bayernweit kommen auf einen Wohnungsabgang fast 30 Wohnungsfertigstellungen. Das sind im Vergleich weniger Gebäudeabgänge als im Vorjahr.