Oberfränkisches Handwerk: Blick in die Zukunft weniger optimistisch

Die Auftragsbücher vieler Gewerke seien zwar noch voll, allerdings würden die Auftragsbestände doch rapide abschmelzen. So beschreibt Matthias Graßmann, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, die aktuelle Situation im Handwerk. Die rückläufigen Erwartungen, eine aktuell aber stabile wirtschaftliche Lage, hätten dazu geführt, dass der Geschäftsklimaindex im oberfränkischen Handwerk wieder gefallen ist (102 Punkte). Mehr als jeder dritte Betrieb melde, laut der Mitteilung, rückläufige Auftragseingänge.

Während sich das Kfz-Handwerk wieder erhole, würde sich die Lage bei Metzgern, Bäckern und Brauern deutlich verschlechtern. Im Nahrungsmittelhandwerk schlagen die hohen Energiekosten besonders schwer zu Buche. In diesem Bereich bräuchte es daher schnelle Entscheidungen und Hilfen, so der HWK-Präsident. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus der Euroherz-Region: Der Raum Hof/Wunsiedel sticht bei der Mitarbeiterentwicklung positiv hervor. 18 Prozent der Betriebe hier konnten ihre Mitarbeiterzahl erhöhen. Der Anteil ist damit fast doppelt so hoch wie im Rest Oberfrankens. Außerdem konnte fast jeder dritte Betrieb in Hochfranken im dritten Quartal seine Umsätze steigern.