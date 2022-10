Oberfränkisches Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz: Eintrittspreise und Saalmieten steigen

Trotz der vielen Krisen derzeit fällt die Bilanz des oberfränkischen Bauernhofmuseums in Kleinlosnitz positiv aus. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Saalmieten haben nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht, liegen aber über dem Haushaltsansatz, so das Landratsamt Hof in einer Mitteilung. Das war auch Thema bei der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes. Die hohen Energiekosten würden sich demnach erst im Haushalt für nächstes Jahr bemerkbar machen. Der soll zusammen mit der diesjährigen Besucherstatistik Ende Januar verkündet werden. Trotzdem gibt es schon einige Neuerungen für nächstes Jahr. Beispielsweise sind drei große Ausstellungen geplant, unter anderem zum 40. Jubiläum des Bauernhofmuseums. Außerdem passt der Zweckverband des oberfränkischen Bauernhofmuseums in Kleinlosnitz die Eintrittspreise an. So kostet eine Einzelkarte 4 statt 3 Euro und eine Familienkarte 8 statt bisher 6 Euro. Auch die Saalmieten werden teurer. Von bisher 50 bis 200 Euro je nach Location steigen die Mieten auf 100 bis 300 Euro an.