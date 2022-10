Oberfränkischer Wirtschaftsgipfel von Oberfranken Offensiv: Regionale Wirtschaft will sich bei den aktuellen Krisen zusammentun

Wie kann sich die Region gegen die Energiekrise, den Fachkräftemangel und die alternde Gesellschaft wappnen? Das waren alles Themen auf dem heutigen oberfränkischen Wirtschaftsgipfel von Oberfranken Offensiv in Kronach. Mehrere Vertreter der Wirtschaft und aus der Forschung haben Impulsvorträge zu den Themen gehalten. Bei vielen ist klar geworden: die Region muss unter anderem die erneuerbaren Energien ausbauen.

Dafür werde in der Region schon viel getan, sagt die Vorsitzende von Oberfranken Offensiv und Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz. Sie gibt auch ein konkretes Beispiel:

In Sachen Windenergie überarbeite man aktuell die Regionalpläne, so Piwernetz weiter. In denen werde ersichtlich, wo in Oberfranken das Potential am größten ist Windräder aufzubauen.