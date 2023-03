Die Lehrer in Wirtschaftsthemen schulen, gezielte Berufsorientierung für Eltern und ein Wettbewerb unter Schulen: Das sind unter anderem die Forderungen der oberfränkischen Wirtschaft an die bayerische Staatsregierung. Die haben sie beim 4. oberfränkischen Gipfel in Bamberg diskutiert. Mit dabei war auch der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo.



Mit dem Vorhaben möchten sie, dass Schülern die Chancen der beruflichen Bildung besser vermittelt wird.