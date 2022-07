Oberfränkischer Schülerlotsenwettbewerb: Zweiter Platz geht nach Oberkotzau

Sie sorgen dafür, dass die Schulkinder jeden Tag sicher zur Schule kommen. Bei einem oberfrankenweiten Wettbewerb haben sich die Schülerlotsen nun gemessen. Beim Bezirksentscheid haben zehn Schülerlotsen teilgenommen, davon zwei aus dem Hofer Land. Nele Beckert von der Hofecker Mittelschule in Hof und Lea Haag vom Jean-Paul-Gymnasium in Hof. Lea Haag konnte sich sogar den zweiten Platz bei dem oberfränkischen Wettbewerb sichern. Der Wettbewerb beinhaltet sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. Die Teilnehmenden mussten zum Beispiel die Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen abschätzen. Die Zweitplatzierte darf nun Ende Juli am Landesentscheid in Würzburg teilnehmen.