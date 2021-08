Oberfränkischer Integrationspreis 2021: Bewerbung ab sofort möglich

Ab sofort kann man sich für den oberfränkischen Integrationspreis bewerben. Die Regierung von Oberfranken zeichnet damit Initiativen aus, die sich dafür einsetzen, dass Zuwanderer in der Region Fuß fassen und Einheimische mit fremden Kulturen vertraut gemacht werden. Ziel ist es, die Integration von Menschen zu fördern, die dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. Bewerben können sich Kommunen, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, sonstige Initiativen und Einzelpersonen, – und sie können auch Kandidaten vorschlagen, die in Oberfranken entsprechende Projekte durchführen.

Bewerbungsschluss ist der 30. September 2021. Es gibt ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, das auf drei Projekte verteilt werden soll.

Die Bewerbungsunterlagen mit Darstellung der Aktivitäten können bis Donnerstag, den 30. September 2021 an die

Regierung von Oberfranken,

z. Hd. Jürgen Neubauer,

Postfach 11 01 65 in 95420 Bayreuth,

Tel.: 0921/604-1633, E-Mail: juergen.neubauer@reg-ofr.bayern.de,

gesendet werden.

Um eine sachgerechte Auswahlentscheidung treffen zu können, wird um eine kurze Darstellung der Integrationsprojekte und einige Ausführungen zur Begründung des Vorschlages gebeten. Hierbei helfen die unter www.reg-ofr.de/integrationspreis abrufbaren Formulare.