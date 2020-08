Oberfränkischer Integrationspreis 2020: Noch bis Ende September können Bewerbungen eingeschickt werden

Es gibt viele Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Zuwanderer in der Region Fuß fassen und Einheimische fremden Kulturen kennen lernen. Diese können jetzt wieder den Integrationspreis gewinnen – die Regierung von Oberfranken lobt ihn auch in diesem Jahr wieder aus. Noch bis zum 30. September können sich Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen oder Vereine für den Preis bewerben oder Kandidaten vorschlagen. Unter den drei „Gewinner-Projekten“ wird ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro aufgeteilt. Bewerbungen können mit einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Projekts an die Regierung von Oberfranken geschickt werden.

