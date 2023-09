Oberfränkischer Bezirkslandjungendtag: Frühschoppen mit Thorsten Glauber

Den Begriff Landjugend dürften die meisten von uns kennen. Aber was macht die eigentlich? Das könnt ihr am Wochenende beim Oberfränkischen Bezirkslandjugendtag in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth herausfinden. Die öffentliche Veranstaltung soll allen Interessierten einen Einblick in die Tätigkeiten des Landjugend-Bezirksverbands geben. Das Festwochenende beginnt am Abend mit einem Lebendkicker-Turnier. Das wurde um eine DKMS-Registrierungsaktion erweitert. An der Typisierungsaktion kann jeder teilnehmen. Am Samstag spielen die Troglauer in Bayreuth und am Sonntag gibt es einen Politischen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Mit dabei ist Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber.