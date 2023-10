Oberfränkische Wirtschaft erwartet harten Winter: Politik muss Rahmenbedingungen umgehend verbessern

Die führenden Wirtschaftsinstitute haben ihre Prognose für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts dieses Jahres weiter gesenkt. Der Saldo ist aktuell so niedrig wie zuletzt im Mai 2021, kurz nach dem Corona-Lockdown. In der Industrie und im Großhandel haben über die Hälfte der Unternehmen Umsatzrückgänge verbucht. Im Einzelhandel sind es 40%. Auch die Exportlage veranlasst Grund zur Sorge. Obwohl sie im Frühjahr noch weitestgehend ausgeglichen war, ist sie im Herbst in den tiefroten Bereich gerutscht. Außerdem rechen rund ein Drittel aller Betriebe mit einer Verschlechterung der Geschäftslage in den kommenden Monaten. Unter den meistgenannten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung fallen unter anderem die Energiepreise, der Fachkräftemangel, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Arbeitskosten, schreibt die IHK für Oberfranken Bayreuth.