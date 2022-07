Oberfränkische Umwelttage: Schüler in Schwarzenbach behandeln Umweltschutz

Regelmäßig hören wir davon, dass Umwelt- und Klimaschutz eine der wichtigsten Themen in den kommenden Jahren sind. Um schon möglichst früh ein Bewusstsein dafür zu schaffen, gibt es die Oberfränkischen Umweltwochen. Zwei Wochen lang im Frühjahr steht dann in den Grund-, Mittel- und Förderschulen alles unter dem Motto „Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen unserer Erde“. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits in dieser Woche in der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Schwarzenbach an der Saale. Dabei ging es unter anderem darum, wie man seinen ökologischen Fußabdruck ermittelt, es gab einen Workshop zum eigenen Herstellen von Handcreme und die Schulimkerei hat ihr Bienenvolk und ihren Honig vorgestellt.