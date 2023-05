Oberfränkische Polizei: Warnung vor Schockanrufen

Die Polizei warnt aktuell wieder vor Trickbetrügern in Oberfranken, besonders im Raum Bamberg und im Raum Hof. Diese schlagen derzeit häufiger mit ihrer Enkeltrick-Masche zu. Dabei rufen sie bei älteren Menschen an und geben sich als deren Enkel aus. Angeblich wären sie in einem Unfall verwickelt. Damit sie nicht ins Gefängnis kommen, bräuchten sie mehrere tausend Euro. Laut der Polizei Oberfranken gab es bislang noch keine Geldübergaben. Die Betroffenen hätten den Schwindel rechtzeitig gemerkt. Wer einen solchen Anruf bekommt, soll sich sofort bei der Polizei melden.