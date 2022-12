Oberfränkische Handwerksbetriebe in Not: Energiegipfel in der Hofer Freiheitshalle

Für viele Metzger, Bäcker und Gastronomen in Oberfranken ist es gerade fünf vor zwölf. Das sagt Christian Herpich, Vizepräsident der HWK für Oberfranken und stellvertretender Vorsitzender der Genussregion Oberfranken. Besonders die explodierenden Energiekosten und der Personalmangel belasten die Betriebe. Die HWK und IHK für Oberfranken sowie die Genussregion Oberfranken wollen auf diese angespannte Situation aufmerksam machen. Um 10 Uhr findet deswegen heute ein Energiegipfel in der Hofer Freiheitshalle statt.

Die Betriebe wollen vor allem eines: Gehört werden. Gerade in diesen Krisenzeiten ist das Handwerk wichtig, um die Wirtschaft zu stabilisieren, so Christian Herpich. In unserer Gesellschaft und in der Politik fehle es aber oft an Wertschätzung. Herpich sagt da auch ganz klar: Es ist die Aufgabe der Politik, Lösungsvorschläge für die Probleme des oberfränkischen Handwerks zu finden – das sollen nicht die Betriebe selbst machen müssen. Beim Energiegipfel in der Hofer Freiheitshalle wird auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger dabei sein. Insgesamt haben sich mehr als 100 Betriebe aus ganz Oberfranken für den Termin angemeldet.