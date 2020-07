Oberfränkische Exportunternehmen in der Protektionismus-Krise

Die Corona-Krise setzt der oberfränkischen Wirtschaft nach wie vor massiv zu. Nach Berechnungen der Industrie- und Handelskammer in Bayreuth sind vor allem die Exporte in der Region eingebrochen. Im April laut IHK um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kammer-Chefin Gabriele Hohenner spricht von einer Protektionismus-Krise. Jedes zweite Exportunternehmen registriere eine Zunahme an Handelshemmnissen – Schutzzölle und Einfuhrbeschränkungen. Diese Entwicklung sei nicht nur in den USA und Großbritannien zu beobachten, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt. Deshalb werde es immer wichtiger, gegenzusteuern. Mit der Ratspräsidentschaft in der EU habe Deutschland die Chance, ein Signal gegen den um sich greifenden Protektionismus zu setzen, so Hohenner. Sie betont: Ein freier Handel bleibt alternativlos.