Oberer Bahnhof Plauen: Deutsche Bahn lässt ihn verschönern

Für viele Reisende ist der Bahnhof das Erste, was sie an ihrem Ziel sehen. Der Bahnhof sollte daher möglichst einladend aussehen, findet die Deutsche Bahn. Sie lässt jetzt den oberen Bahnhof in Plauen verschönern. Bund und Bahn investieren über 100.000 Euro. Die Aluminiumtüren und -fenster werden durch moderne und energieeffiziente Elemente ausgetauscht. Skandinavische Sitzmöbel sollen die Bahnreisenden künftig zum Verweilen einladen. Pflanzenkübel werten den Wartebereich zusätzlich auf. Die Besucher werden in Zukunft außerdem von Erich Ohsers Vater und Sohn begrüßt. Die Figuren in der Empfangshalle sind passend mit Schaffnermütze und Abfahrtskelle ausgestattet.

Rund 90 Bahnhöfe in Sachsen profitieren von dem Sofortprogramm Bahnhöfe.