Oberer Bahnhof in Plauen: Taxiplätze nun Kurzzeitstellplätze

Viele lassen sich bei ihrer Ankunft von Freunden oder Familie am Bahnhof abholen. Am Oberen Bahnhof in Plauen kommt es dadurch zu angespannten Situationen vor dem Bahnhofsgebäude. Ein Vertreter der FDP-Fraktion hat deshalb eine Anfrage im Stadtrat gestellt. Er hat gefragt, ob es möglich wäre, die Taxihalteplätz im hinteren Teil in Kurzzeitparkplätze umzuwandeln. Die Antwort von Bürgermeisterin Kerstin Wolf ist: Die Taxigenossenschaft habe sich bereit erklärt, sieben Stellflächen entlang der Bahnhofstraße abzugeben, die jetzt als Kurzzeitparkplätze genutzt werden können.