Oberer Torplatz in Hof: Skihütte könnte kleiner werden

Seit knapp zwei Wochen ist die Skihütte in Hof abgebaut. Jetzt wird schon über die kommende Saison spekuliert. Grund ist der geplante Umbau am Oberen Torplatz. Weil die Stadt dort auch Bäume pflanzen will, könnte es Schwierigkeiten geben, die Hütte mit einem Kran aufzubauen. Eine Lösung könnte sein, auf die Begrünung zu verzichten, oder aber die Skihütte kleiner ausfallen zu lassen oder komplett woanders aufzustellen. Letzteres sei aber aufgrund der Nähe zum Weihnachtsmarkt schwierig, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Sie wünscht sich einen Mittelweg.



Dieses Jahr kann aber voraussichtlich alles wie geplant laufen, es finden nur Arbeiten an Versorgungsleitungen und Kabeln statt. Der richtige Umbau ist für nächstes Jahr angesetzt. Der Entschluss über die Skihütte und die Begrünung am Oberen Torplatz müsse laut Eva Döhla spätestens Mitte dieses Jahres fallen.

Foto: Unser Bild zeigt die Entwürfe für die Umgestaltung des Oberen Torplatzes.