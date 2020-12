Obere Jahnbrücke in Hof: Ab heute wieder frei

Es ist eine Baustelle für mehrere Jahre: Die Sanierung der beiden Jahnbrücken in Hof. Autofahrer können jetzt erstmal aufatmen: Ab heute (FR) kann der Verkehr auf der oberen Jahnbrücke über die Bahngleise wieder fließen. Das schreibt das staatliche Bauamt Bayreuth in einer Mitteilung. Anfang des kommenden Jahres stehen noch Restarbeiten an. Deshalb gilt erstmal Tempo 30. Ab Februar ist dann die untere Jahnbrücke dran. Beide Brücken gleichzeitig zu sanieren, ist aus logistischen Gründen nicht möglich gewesen. Der Bund nimmt dafür insgesamt rund 7 Millionen Euro in Hand.