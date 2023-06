Obere Endestraße in Plauen: Ab heute nur noch Schrittgeschwindigkeit

In jeder Stadt gibt es Stellen, an denen Autofahrer gerne mal schneller als erlaubt unterwegs sind. Die Stadt Plauen will den Verkehr in der Innenstadt jetzt etwas beruhigen. Auf der Oberen Endestraße hat der Bauhof deshalb sogenannte Geschwindigkeitshemmer installiert. Es handelt sich um Kunststoffbauteile mit einem Durchmesser von 23 Zentimetern. Die sind versetzt in drei Reihen auf der Straße platziert. Um Fußgänger zu schützen, sollen Autofahrer in der verkehrsberuhigten Zone nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Weitere Maßnahmen dieser Art sind momentan aber nicht vorgesehen, heißt es aus dem Rathaus.