Oberbürgermeisterwahl Plauen: Ingo Eckardt tritt als parteiunabhängiger Kandidat an

Erst seit wenigen Tagen ist es offiziell, dass der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer nicht noch einmal bei der Wahl im Sommer antritt. Schon bringen sich die Kandidaten in Stellung. Mit Ingo Eckardt wirft jetzt der nächste parteiunabhängige Kandidat seinen Hut in den Ring. Das hat er bei einer Pressekonferenz in Plauen bekannt gegeben. Unter anderem das Bevölkerungswachstum in der Stadt und die Ansiedlung mittelständischer Industrieunternehmen stehen auf seiner Prioritätenliste. Demnächst möchte Eckardt mit den Bewohnern Plauens eine Debatte zu seinen Wahlprogrammideen beginnen. Sein Amt als Pressesprecher der CDU Stadtratsfraktion lässt er vorerst ruhen. Die CDU schickt Bürgermeister Steffen Zenner ins Rennen. Die Grünen unterstützen Silvia Queck-Hänel, die als parteiunabhängige Kandidatin antritt. Die Oberbürgermeister-Wahl ist am 13. Juni.