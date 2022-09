Obst und Gemüse wiegen, abscannen und abkassieren – diesen Aufgaben hat sich die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla am späten Nachmittag für den guten Zweck gestellt. Eine halbe Stunde lang hat Döhla in der Lidl-Filiale in der Leopoldstraße an der Kasse gesessen. Dabei sind 319 Euro zusammengekommen. Lidl hat die Spendensumme auf 1000 Euro aufgerundet und dem Hofer Zoo übergeben. Hier werde das Geld für Personal-, Futter-, Tierhaltungs- und Instandhaltungskosten benötigt.