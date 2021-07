Oberbürgermeister-Wahl: Zweiter Wahlgang in Plauen

Beim ersten Anlauf hat es nicht geklappt, deshalb muss Plauen morgen nochmal an die Wahlurne – bei der Oberbürgermeisterwahl. Die verbleibenden fünf Kandidaten brauchen dieses Mal nur eine einfache Mehrheit, um auf den Chefsessel im Plauener Rathaus zu kommen. Wer die meisten Stimmen bekommt, tritt am 1. September die Nachfolge von Amtsinhaber Ralf Oberdorfer an. Folgende Kandidaten stehen morgen zur Auswahl: Steffen Zenner von der CDU, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen geholt hat, Thomas Kaden von der Partei Freie Sachsen und die drei Einzelbewerber Lars Buchmann, Andreas Ernstberger und Silvia Queck-Hänel. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr offen. Wenn ihr per Brief wählt, müssen eure Wahlunterlagen auch bis dahin bei der Wahlleitung eingegangen sein. Sie rechnet ab 20 Uhr mit einem vorläufigen Endergebnis.