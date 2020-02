Oberbürgermeister: «Habe guten Gewissens gehandelt»

Kulmbach (dpa/lby) – Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) hat sich gegen Untreuevorwürfe verteidigt. Er habe für das an einer vielbefahrenen Straße gelegene Hanggrundstück rund 80 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Diesen Wert habe ein amtlich bestellter Sachverständiger ermittelt. «Ich habe guten Gewissens gehandelt», sagte er am Donnerstag in einer eigens einberufenen Pressekonferenz.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Hintergrund ist der Verkauf zweier Grundstücke im Jahr 2018, die sich im Besitz der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Städtebau befanden. Diese gingen an einen Handwerker, der nach Werthers Darstellung auffällig häufig städtische Aufträge erhalte. Während der Unternehmer den Angaben nach das bebaute Grundstück behielt, erwarb Schramm von ihm das zweite unbebaute Grundstück.

Das für den Verkauf durch die Städtebau zugrunde gelegte Gutachten ergab laut Schramm für die beiden rund 1100 Quadratmeter großen Grundstücke einen Wert von 87.000 Euro. Der Unternehmer habe 90.000 Euro bezahlt und ihm das unbebaute Grundstück dann für 37.000 Euro weiterverkauft.

Allerdings hatte die Wohnungsbaugesellschaft zehn Jahre zuvor für die beiden Flurstücke 165.000 Euro ausgegeben. Städtebau-Aufsichtsrat Stefan Schaffranek sagte, der Preis damals sei bezahlt worden, weil das benachbarte Grundstück einer Schule abzurutschen drohte. Um den Hang abzusichern, habe die Städtebau auf dem gekauften Grundstück eine terrassenförmige Absicherung aus ovalen Betonröhren bauen können. Eine weit teurere Absicherung durch eine Beton-Stahlwand sei damit für die Stadt eingespart worden.