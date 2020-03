Kaufbeuren (dpa/lby) – Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) ist in Kaufbeuren im Amt bestätigt worden. Er erreichte am Sonntag 54,5 Prozent der Stimmen, wie die Stadt mitteilte. Der Grüne Oliver Schill landete mit 22,7 Prozent auf dem zweiten Platz, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 48 Prozent. Der 55 Jahre alte Bosse ist seit 2004 OB in der Allgäuer Stadt.