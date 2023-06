Oberbayerischer Kulturpreis für Regisseur Rosenmüller

Der Regisseur Marcus H. Rosenmüller hat den Oberbayerischen Kulturpreis 2023 bekommen. Rosenmüller («Wer früher stirbt ist länger tot») erhielt die Auszeichnung am Sonntag im Kloster Seeon in Seeon-Seebruck zusammen mit dem Kinderlieder-Duo Sternschnuppe, wie der Bezirk Oberbayern mitteilte.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer sagte in seiner Festrede, es sei eine große Kunst, sein Publikum über viele Jahre hinweg zu halten und zu unterhalten. Wem dies auch noch in höchster Qualität gelinge, habe den Oberbayerischen Kulturpreis verdient. «Dies gilt für Marcus H. Rosenmüller gleichermaßen wie für das Kinderlieder-Duo Sternschnuppe. Sie sind der beste Beweis dafür, dass die Kombination von Hirn und Humor in Oberbayern einen guten Nährboden hat.»

Rosenmüller war 2006 der Durchbruch mit dem Kinofilm «Wer früher stirbt ist länger tot» gelungen. Die Komödie lockte ein Millionenpublikum an. Das Duo Sternschnuppe wurde 1993 gegründet; der Kabarettist und Liedermacher Werner Meier und die freischaffende Künstlerin Margit Sarholz sind auch privat ein Paar. Bei der Gründung des Duos stand die Idee Pate, Kinderlieder zu einer Musik für die ganze Familie zu machen.

Der Bezirk Oberbayern vergibt den mit je 5000 Euro dotierten Preis seit 1980 jährlich an zwei Persönlichkeiten, die sich um die Kultur in Oberbayern verdient gemacht haben. Preisträger waren unter anderem Gerhard Polt, Christian Stückl, Marianne Sägebrecht, Herlinde Kölbl, Franz Xaver Bogner, Charlotte Knobloch und die Spider Murphy Gang. Im vergangenen Jahr bekamen den Preis die Komponistin und Geigerin Martina Eisenreich und die Interessengemeinschaft Jazz Burghausen.