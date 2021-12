Wasserburg am Inn (dpa/lby) – Ein 69-Jähriger ist von einem Nachbarn seines Sohnes in Oberbayern irrtümlicherweise für einen (…)

Marquartstein (dpa) – Ein Wanderer ist in den oberbayerischen Alpen rund 200 Meter tief in den Tod gestürzt. Der 63-Jährige aus (…)

München (dpa/lby) – Nach der Tötung eines 17-Jährigen in München hat sich der mutmaßliche Mittäter der Polizei gestellt. Wie die (…)

München (dpa/lby) – Ein unter Drogen stehender Mann ist in München unter eine U-Bahn geraten und dabei schwer verletzt worden. (…)

München (dpa/lby) – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 17-Jähriger in München schwer verletzt worden. Der junge Mann sei mit (…)

Millionenschaden bei Brand eines Wohnhauses am Chiemsee

Breitbrunn am Chiemsee (dpa/lby) – Ein Schaden von rund einer Million Euro ist beim Brand eines Wohnhauses in Breitbrunn am (…)