Obduktion nach Tod im Räucherofen

Ein Metzger ist in der Oberpfalz leblos in einem Räucherofen von einem Kollegen gefunden worden. Der 61-Jährige wurde unter (…)

Metzger wird in Räucherofen gefunden und stirbt an Folgen

Hunderte Liter Heizöl in Bach gelaufen

Hunderte Liter Heizöl sind in Eschenbach in der Oberpfalz in einen Bach und einen Kanal gelaufen. Das Öl sei am Donnerstag (…)