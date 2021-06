OB-Wahl Plauen: Briefwahlunterlagen zurückschicken

Der Countdown zur Oberbürgermeisterwahl in Plauen läuft. Am Sonntag gehts in die zweite Runde, zur Stichwahl. Die fünf Kandidaten brauchen dazu nur eine einfach Mehrheit, um ab September Rathauschef zu werden.

Die Stadt Plauen erinnert noch einmal daran, dass die Briefwahlunterlagen in den kommenden Tagen im Rathaus eintrudeln sollten. Bis spätestens Sonntagabend, 18 Uhr, sollten sie da sein – sonst kann die Stimme nicht mehr gezählt werden. Wers per Post nicht schafft, kann die Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag bei der Wahlleitung in der Festhalle abgeben. Beantragen kann man diese auch noch und zwar bis Freitag, 16 Uhr.