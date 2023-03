OB-Wahl in Reichenbach im Vogtland: Entscheidender Wahlgang steht an

Die Einwohner von Reichenbach im Vogtland müssen morgen (SO) nochmal an die Wahlurne – bei der Oberbürgermeisterwahl. Beim ersten Wahlgang Anfang März hat’s direkt eine große Überraschung gegeben: Die meisten Stimmen hat nicht Amtsinhaber Raphael Kürzinger von der CDU bekommen. Sieger ist stattdessen sein Herausforderer Henry Ruß von der Linkspartei gewesen. Der geht damit als Favorit in den zweiten Wahlgang. Da reicht dann die einfache Mehrheit aus, heißt: Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Auf Platz drei liegt aktuell Einzelbewerber Michael Dewath. Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Reichenbach soll wohl morgen Abend feststehen.