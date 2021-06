OB-Wahl in Plauen: Zwei Kandidaten treten nicht mehr an

Die Frage, wer der neue Oberbürgermeister der Stadt Plauen wird, ist noch nicht geklärt. Beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag konnte keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen. Die meisten Stimmen verzeichnete Steffen Zenner von der CDU. Am 4. Juli kommt es deshalb zur Stichwahl. Da treten aber nur noch fünf Kandidaten an. Bis heute hatten sie Zeit, sich für den zweiten Wahlgang zu entscheiden. Nicht mehr zur Wahl stehen Thomas Haubenreißer von der FDP und Einzelbewerber Ingo Eckardt. Beim zweiten Wahlgang am 4. Juli reicht eine einfach Mehrheit, um das neue Stadtoberhaupt der Stadt Plauen zu werden.

Zur Wahl stehen noch:

Steffen Zenner (CDU),

Lars Buchmann,

Andreas Ernstberger,

Thomas Kaden, Freie Sachsen und

Silvia Queck-Hänel