OB-Wahl in Plauen: Briefwahlunterlagen sind raus

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“ – ein Sprichwort, das im ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl in Plauen absolut zugetroffen hat. Denn bei sieben Kandidaten hat keiner die absolute Mehrheit erzielen können, so sehr haben sich die Stimmen verteilt. Bei der Stichwahl am 4. Juli fällt aber definitiv eine Entscheidung, dann reicht die einfach Mehrheit. Da treten dann nur noch fünf Kandidaten an: Steffen Zenner von der CDU, die parteilosen Lars Buchmann, Andreas Ernstberger und Silvia Queck-Hänel sowie Thomas Kaden für Freie Sachsen.

Wie die Stadt Plauen nun mitteilt, gehen die Briefwahlunterlagen jetzt raus. Wer ohnehin schon per Brief gewählt hatte, bekommt sie automatisch zugeschickt. Wer das noch tun möchte, kann die Briefwahlunterlagen bis 2. Juli, 16 Uhr, beantragen.