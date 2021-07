OB-Wahl in Plauen: Briefwahlunterlagen gibt’s nur noch heute

Wer wird der Nachfolger von Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer? Diese Frage wird am Sonntag (4.7.) in Plauen beantwortet. Im zweiten Wahlgang könnt ihr noch zwischen fünf Kandidaten wählen, zwei Kandidaten treten nicht mehr an. Dem neuen Chef im Plauener Rathaus reicht dieses Mal eine einfach Mehrheit. Wenn ihr noch Briefwahlunterlagen braucht, könnt ihr die noch bis 16 Uhr im Bürgerbüro im Rathaus beantragen. Eure Unterlagen müssen am Sonntag (4.7.) bis spätestens 18 Uhr bei der Stadtverwaltung liegen. Für welche Kandidaten ihr noch euer Kreuz machen könnt, seht ihr auf euroherz.de.

Es treten an:

Steffen Zenner von der CDU

Lars Buchmann

Andreas Ernstberger

Thomas Kaden von den Freien Sachsen

Silvia Queck-Hänel