Nzeocha: Football in Deutschland sollte von Hype profitieren

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) – Der Franke Mark Nzeocha hofft auf einen nachhaltigen Effekt seiner Teilnahme am Super Bowl für American Football hierzulande. Der 30-Jährige hatte Anfang Februar mit den San Francisco 49ers das Finale der amerikanischen Eliteliga NFL gespielt und in seiner Heimat für einen kleinen Hype gesorgt. «Davon sollte in Deutschland eigentlich der ganze Sport profitieren», sagte Nzeocha den «Nürnberger Nachrichten» am Donnerstag.

Am Wochenende hatte er sich in das Goldene Buch von Rothenburg ob der Tauber eingetragen hatte. Dort hatte er als Teenager im Alter von 13 Jahren bei den Franken Knights mit American Football angefangen.

Dass er rund um den Super Bowl, den San Francisco mit 20:31 gegen die Kansas City Chiefs verlor, und auch bei seiner Rückkehr nach Deutschland oft im Fokus stand, «das ist natürlich schon etwas sehr Cooles und auch sehr speziell», berichtete der Familienvater. «Wenn ich ein Vorbild sein kann, vor allem für die Jugend und die dann ein bisschen was mitnimmt, bin ich gerne ein Star», sagte Nzeocha.

Der gebürtige Ansbacher genießt aktuell seinen Urlaub, ehe es Ende April mit den 49ers ist die Vorbereitung auf die neue Saison geht.