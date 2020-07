Nur wenige Verstöße: Alkoholverbot in Plauen rechtswidrig

Die Plauener kennen das mittlerweile: In der Innenstadt darf sich niemand zum Feierabendbier treffen. Erst Anfang des Jahres hat der Stadtrat das Alkoholverbot um weitere zwei Jahre verlängert. Das ist allerdings rechtswidrig.

Laut einem Bericht der Freien Presse stuft die Landesdirektion Sachsen das Alkoholverbot als rechtswidrig ein. In letzter Zeit hat es nur 13 Vorfälle gegeben. Nach Prüfung zählt die Landesdirektion nur zwei. Das rechtfertige kein Alkoholverbot. Außerdem gibt es formale Probleme: In der Verordnung stehen nicht die gesetzlichen Grundlagen für das Verbot. Der Vogtlandkreis klärt den Sachverhalt momentan. Solange gilt das Alkoholverbot in der Plauener Innenstadt weiter. Die Stadt kann allerdings bei Verstößen keine Geldstrafen verhängen.