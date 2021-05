Nur noch Zweitimpfungen: Plauener Impfzentrum schließt

Nach zwei Monaten ist Schluss: Das Impfzentrum in Plauen schließt. Im Impfzentrum an der Europaratstraße werden ab sofort (12.5.) nur noch Zweitimpfungen verabreicht, bestätigt der DRK-Kreisverband Klingenthal. Dafür sind zwei Zeitfenster vorgesehen. Einmal vom 28. bis 31. Mai, und dann noch einmal vom 5. bis 15. Juni. Das Impfzentrum in Plauen war von Anfang an nicht als dauerhafte Einrichtung gedacht. Eigentlich sollte es schon Mitte April wieder schließen. Das zweite vogtländische Impfzentrum in Eich bleibt vorerst geöffnet.