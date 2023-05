Nur noch mit Termin: Arbeitsagentur in Auerbach schränkt Beratungsgespräche ein

Mittlerweile können wir ja viele Formulare auch online ausfüllen und einreichen und sparen uns damit den Weg in die Behörden. Auch die Arbeitsagentur im Vogtland merkt, dass immer mehr Kunden auf die Online-Angebote zurückgreifen. Deswegen schränkt die Arbeitsagentur jetzt die Gesprächsangebote in ihrer Geschäftsstelle in Auerbach ein. Persönliche Gespräche sind ab sofort nur noch mit Termin möglich. In der Hauptagentur in Plauen könnt ihr aber auch weiter ohne Termin vorbei kommen und euch beraten lassen.

Eine Terminierung für die persönliche Arbeitslosmeldung kann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Servicehotline 0800 4 5555 00 oder online unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/plauen erfolgen.