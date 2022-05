Nur noch in Bus und Bahn: Bayern lockert FFP2-Maskenpflicht

In Bus und Bahn müssen wir in Bayern auch weiter die FFP2-Maske aufsetzen. Dafür gibt es Lockerungen im Gesundheits- und Pflegebereich. In Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern reicht ab dem kommenden Samstag eine medizinische Maske, also eine OP-Maske, aus. Das hat das Gesundheitsministerium heute mitgeteilt. In Sachsen dürft ihr ab Samstag sogar in Bus und Bahn nur noch eine medizinische Maske aufsetzen. Wie der Freistaat heute mitteilt, werden ab dem kommenden Monat auch die Impfzentren in Sachsen heruntergefahren. Statt 25 Impfstellen gibt es dann nur noch 13. Jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis behält demnach eine Impfstelle.