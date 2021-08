Nur mal kurz in die Wohnung: Auto rollt in Hof gegen Bus

Wie muss man sich fühlen, wenn man mit seinem Auto losfahren will, nur noch mal schnell in die Wohnung geht und dann ein Chaos auslöst? Genau so ist es einem 26 Jahre alten Mann heute Morgen in Hof gegangen. Er stellte sein Auto in einer Einfahrt in der Wunsiedler Straße ab und verschwand kurz in seiner Wohnung. Während dieser Zeit machte sich der Wagen selbstständig und rollte über die Straße. Dabei krachte er gegen einen Gartenzaun und anschließend gegen einen Stadtbus. An einer Böschung blieb das Auto schließlich stehen. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.