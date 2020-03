Nur mal kurz Einkäufe wegbringen: Diebe klauen Auto in Hof

Nur mal schnell die Einkäufe reinbringen, dafür brauch ich mein Auto nicht absperren. Das hat sich vermutlich eine Frau im Peuntweg in Hof gestern Nachmittag gedacht. Genau diese Gelegenheit nutzten aber Diebe und fuhren mit dem Wagen im Wert von 11.000 Euro davon. Kurz zuvor ist Zeugen bei einer Autowerkstatt in der Schollenteichstraße ein Mann aufgefallen, der sich an den dortigen Autos zu schaffen machte. Dabei klaute er unter anderem Autoschlüssel aus Wagen, die nicht abgesperrt waren. Anschließend flüchtete er Richtung Konradsreuther Straße. Von einem geparkten Auto in der Eppenreuther Straße fehlen außerdem die Kennzeichen, Geld und ein Koffer. Die Kripo Hof vermutet einen Zusammenhang bei den Taten. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei ihr melden.

Tel.: 09281 704-0