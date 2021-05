Einmal im Jahr kommen normalerweise mehrere tausend Menschen ins kleine Örtchen Bobengrün im Frankenwald. Sie treffen sich zur Pfingsttagung. Doch auch wenn die Corona-Maßnahmen Stück für Stück gelockert werden, so ein großes Treffen ist am kommenden Wochenende noch nicht möglich. Die Pfingsttagung in Bobengrün wird deshalb zum zweiten Mal in Folge als Live-Stream im Internet übertragen. Los geht’s am Pfingstsonntag (23.5.) um 10 Uhr mit einem Waldgottesdienst.