Nummer zwei in Sachsen: A72 ist Stau-Hotspot

Staumeldungen sind bei uns an der Tagesordnung … jetzt hat der ADAC ermittelt, wo es in Sachsen zu den meisten unfreiwilligen Stops kommt. Demnach ist Sachsen staureichste Autobahn die A4 zwischen Görlitz und der Landesgrenze zu Thüringen – gleich danach folgt die A72 zwischen Chemnitz und der Landesgrenze zu Bayern. Dort kam es im vergangenen Jahr zu knapp 3.000 Staus mit einer Gesamtlänge von fast 5.500 Kilometern – Autofahrer standen nach der Erhebung des ADAC in diesem Bereich fast 2000 Stunden im Stau. Als Stau zählt, wenn mehrere Fahrzeuge über fünf Minuten unter 20 Stunden-Kilometer auf einer Länge von einem Kilometer fahren.