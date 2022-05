Nummer 1 Wellness-Hotel: Hotel König Albert in Bad Elster erhält Auszeichnung

Wer eine Auszeit vom Alltag braucht, bucht sich oft einen Aufenthalt in einem Wellness-Hotel. Ein solches ist auch das Hotel König Albert in Bad Elster. Und das kommt bei seinen Besuchern sehr gut an. Beim Ranking des Portals kurz-mal-weg.de hat das Hotel nun den ersten Platz belegt, und ist damit die Nummer 1 der Wellness-Hotels in Sachsen. Marc Cantauw, Hoteldirektor des Hotels König Albert:

Die Auszeichnung wird an Hotels verliehen, die nicht nur beim Preis-Leistungs-Verhältnis punkten, sondern auch mit der Ausstattung, der Gastronomie und der Lage.