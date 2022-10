Nummer 1 bei den Online-Apotheken: Versandhandel aus Bad Steben ist Testsieger

Medikamente per Klick

Medikamente müssen wir uns schon lange nicht mehr zwingend selbst in der Apotheke holen. Wir können sie auch einfach online bestellen und uns direkt nach Hause liefern lassen. In der Region geht das zum Beispiel bei der Online-Apotheke ‚medikamente-per-click‘. Im Test von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität hat sich die oberfränkische Versandapotheke nun sogar den ersten Platz geholt. Die Online-Apotheke aus Bad Steben konnte neben günstigen Preisen mit einem informativen Internetauftritt punkten. In die Bewertung ist außerdem ein Service-Test eingeflossen.