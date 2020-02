Nürnbergs Sorgen in Karlsruhe: Regensburg empfängt Dresden

Nürnberg/Regensburg (dpa/lby) – Nach zwei Rückschlägen will der 1. FC Nürnberg einen erneuten Absturz in die Zweitliga-Abstiegszone vermeiden. Bei der Auswärtsaufgabe in Karlsruhe sind die Franken an diesem Freitag (18.30 Uhr) aber in der Defensive arg geschwächt. Neben den gesperrten Asger Sörensen und Fabian Nürnberger fehlt auch der formstarke Neuzugang Konstantinos Mavropanos wegen den Folgen einer Beckenprellung. Immerhin hofft der «Club», dass Georg Margreitter trotz Sprunggelenksproblemen spielen kann. Bei einer Niederlage würde der FCN auf den drittletzten Tabellenrang rutschen.

Jahn Regensburg hat indes die Spitzengruppe des Klassements im Visier. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic empfängt Dynamo Dresden. Bei einem Erfolg winkt dem Jahn der fünfte Tabellenplatz.