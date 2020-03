Nürnbergs Palikuca nach Corona-Fall: Dem Spieler geht es gut

Nürnberg (dpa) – Sportvorstand Robert Palikuca vom 1. FC Nürnberg hat von einem Telefonat mit Abwehrspieler Fabian Nürnberger nach dessen Coronavirus-Infektion berichtet. «Am Anfang war er ein bisschen überrascht und vor den Kopf gestoßen, aber er hat das ganz ordentlich aufgenommen», sagte der Sportvorstand am Wochenende auf der Internetseite des Vereins. «Ihm geht es gut, er hat jetzt keine Symptome, die auf irgendetwas schließen lassen. Natürlich macht er sich Sorgen und Gedanken, er hat auch Familienkontakt gehabt. Die Menschen, mit denen er Kontakt hatte, hat er informiert. Die haben sich jetzt auch testen lassen. Im Grunde genommen geht es ihm gut.»

Nachdem Profi Nürnberger (20) positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war, befindet sich die gesamte Mannschaft des Zweitligisten «auf Anweisung der Gesundheitsbehörde für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne». Dem Abwehrspieler geht es nach «Club»-Angaben soweit gut. Die Mannschaft soll sich nun zu Hause so gut wie möglich fit halten. Dazu achtet der Verein auf die weitere Versorgung der unter Quarantäne stehenden Spieler.

Man versuche, für die Mannschaft Trainingsmöglichkeiten zu Hause zu schaffen, sagte Palikuca. Man kenne zwar individuelle Trainingsphasen wie in der Sommer- oder Winterpause, aber das jetzt sei eine «Ausnahmesituation».

Man müsse abwarten, was in der kommenden Woche passiere, sagte der FCN-Sportvorstand. Die Einstellung des Spielbetriebs befürwortet Palikuca weiterhin. «Es war, ist und wird eine richtige Entscheidung sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Zeit ausreicht. Das müssen wir abwarten, wie sich die Sache in der Bevölkerung in Deutschland, Europa und weltweit entwickelt.»