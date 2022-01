Nürnberg (dpa/lby) – Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und habe ganz leichte Symptome, teilte die Stadt am Samstag mit. Er sei am Freitag positiv getestet worden. König sei vollständig geimpft und habe auch eine Booster-Impfung erhalten. In der kommenden Woche werde er seine Amtsgeschäfte digital von zu Hause aus führen.

