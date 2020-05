Nürnbergs Keller fordert «absolute Besessenheit»

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg braucht nach Ansicht von Jens Keller im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die vollste Überzeugung und Hingabe für die Trendwende. Vor dem Freistaat-Derby beim SSV Jahn Regensburg am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) forderte der Trainer der Franken: «Wir müssen die absolute Besessenheit haben, das Tor zu erzielen, aber auch mit absoluter Besessenheit das Tor verhindern.» Der «Club» hatte in den beiden Spielen nach der Corona-Pause beim FC St. Pauli (0:1) und gegen Erzgebirge Aue (1:1) etliche Torchancen vergeben und unnötige Treffer kassiert.

«Wir reden nicht schön, dass wir im Abstiegskampf sind», stellte der Coach angesichts von Tabellenplatz 15 und nur zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone klar. Von öffentlichen Appellen oder lauter Kritik aber hält er nichts. «Wir machen knallharte Analysen, aber keinen Aktionismus, damit die Öffentlichkeit zufrieden ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot, die Mannschaft mit dem Trainerteam. Was soll ich die Mannschaft von außen an den Pranger stellen? Die Mannschaft weiß genau, wo sie steht.» Einen Tag vor dem Duell in der Oberpfalz forderte Keller: «Morgen müssen wir es erzwingen.»

Verzichten muss er dabei aber auf Innenverteidiger Lukas Mühl, der wegen einer im Spiel gegen Aue erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk ausfällt. «Er wird die nächsten zwei bis drei Wochen vermutlich nicht dabei sein», sagte Keller. Auch Routinier Georg Margreitter, der gegen St. Pauli einen Ball ins Gesicht bekommen hatte und wegen Schwindelgefühlen schon gegen Aue fehlte, muss passen. «Er fühlt sich noch nicht wohl», berichtete der Trainer.