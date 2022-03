Nürnberger U-Bahn feiert 50-jähriges Bestehen

Nürnberg (dpa/lby) – Im Nordosten und Osten Bayerns fallen wegen des Sturms am Donnerstag zahlreiche Züge im Regionalverkehr aus. (…)

Zahlreiche Zugausfälle in Franken und der Oberpfalz

Ein 58-jähriger Radfahrer ist in Neu-Ulm von einem Zug überfahren worden. Offenbar habe der Mann an einem Bahnübergang (…)

Bei einem Verkehrsunfall in Mittelfranken sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Fahrer kam aus noch (…)

Nach dem schweren S-Bahn-Unfall in Schäftlarn bei München können voraussichtlich ab Mitte nächster Woche auf der (…)

2,35 Milliarden Euro für Bahninfrastruktur in Bayern

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr 2,35 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur in Bayern stecken. Damit sollen rund 310 Kilometer (…)